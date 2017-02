Pärnus hakkab sõitma 23 uut linnabussi

Tänavu juulis alustab bussifirma SEBE Pärnus linnaliinide teenindamist. SEBE juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles ERR-i uudisteportaalile, et vastavalt Pärnu linnaliinide bussihanke tingimustele on liinide maht kinnitatud ja kattub praegu Pärnus toimiva liinivõrguga.

Uued bussid hakkavad sõitma 1. juulil 2017, mil lepingu kohaselt tekib SEBE-l kohustus alustada liinivedu. Busside soetamiseks tehtud investeering Kaljuste sõnutsi avalikustamisele ei kuulu.

SEBE võtab selleks tööle vähemalt 70 bussijuhti.

Bussifirma juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles, et ettevõte alustas värbamisprotsessi Pärnus alles hiljuti. Tal on hea meel tõdeda, et Pärnus tuntakse bussijuhiameti vastu suurt huvi.

"Juba nüüdseks on mitukümmend kandidaati esitanud meile sooviavalduse, nende seas märkimisväärne hulk inimesi, kes pole varem Pärnu linnabusse juhtinud. Samuti kutsume oma kandidatuuri üles seadma neid bussijuhte, kes töötavad Pärnu linnaliinide praeguse vedaja alluvuses," ütles Kaljuste.