Vaata, millised suurlinnad jääksid pärast haldusreformi pindalalt Pärnule alla

Uus 50 697 elanikuga linn oleks lausa 849 ruutkilomeetrit suur. Võrdluseks, Tallinn laiub 158 ruutkilomeetril. See tähendab, et Pärnu linna asustustihedus oleks 59 inimest ruutkilomeetri kohta. Näiteks Tallinnas on see näitaja 2792 ja Pärnus praegu 1244.

See tähendab, et Pärnu oleks küll kõige suurem linn Eestis, kuid see-eest üks kõige vähemtihedaimaid linnu maailmas.

Kuid suvepealinn pole ainuke tulevane “suurlinn”. Pärnuga koos tungivad esikolmikusse 442ruutkilomeetrine Paide (Paide vald, linn ja Roosna-Alliku) ja 264ruutikilomeetri suurune Haapsalu (Haapsalu, Ridala).

Maailmas oleks Pärnu pindalalt suuruselt esisajas. Selja taha jääksid linnad nagu Chicago, Milano, Ateena, Brüssel, München, Viin, Pekingi linnaala, Barcelona, Hamburg, rääkimata Kopenhaagenist, Stockholmist, Helsingist, Oslost ja Amsterdamist.

Eesti Ekspress tõi välja, et tänu haldusreformile saab Pärnu pindala olema 859 ruutkilomeetrit, samas kui New York hõivab vaid 784 ruutkilomeetrit maismaad.