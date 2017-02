Pärnu piltnik tegi kauni fotoseeria Lihula mõisas

Pilte näeb Lihula Teataja kodulehelt.

Lihula Teataja veebileht vahendab mõisa juhataja Maarja Jõevee juttu, mille järgi pöördus Pärnu fotograaf tema poole palvega kasutada ajakirja moesarja pildistamiseks just selle mõisa härrastemaja, mida oli talle soovitanud lapsepõlvesõbranna.

„Kuna teemaks oli ka vabariigi aastapäev, tahtsin teha midagi pidulikumat,” rääkis Vaher, kes vaimustus pildistamiskohast. „Mõis on hästi vana, räsitud oma aja ja looga, ta ei ole tehtud tänapäevaseks ja uudseks, vaid tal on värvist mahatulnud seinad ja kulunud põrandad, värvid kihistuvad ja selles ühes seinas on mitu ajastut ja kui panna sinna kõrvale lapsed, kes ei tea sellest midagi, siis mulle sümpatiseeris mõte, et võiksim enda tulevasele põlvkonnale rohkem selgitada meie ajalugu ja see oli minu võimalus minna ja teha selline väikene ajarännak, et panna need mürgeldavad lapsed oma diskopallide ja natukene mordensemate riietega sinna nagu veidi räsitud glamuuri.”

Modellid leidis fotograaf castingu`ga ehk siis valis selleks sobivad lapsed, kes on enamasti Pärnust. Väikesed modellid esitlevad erinevate firmade rõivaid.

Varem on Marjaana Vaher jäädvustanud kahel korral laste moekollektsioone Hanila vallas Vatla mõisas, kus on valminud tema kaks fotoseeriat, millest üks jõudis välisturule, selle võtsid kajastamiseks üle välismaised lastemoe blogid.

„Vatlas pildistasime paruni magamistoas, mis oli vanaaegne ja hästi spetsiifiliselt tehtud huvitava seinaga,” mainis Vaher, kellel on tahtmine sellesse mõisa taas pildistama minna.

Lihula ja Hanila jäävad koos Koonga ja Varbla vallaga uude, Lääneranna valda Pärnu maakonda.