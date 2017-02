Pärnakas pääses Eesti Laulu finaali

Žürii- ja rahvahääletuse kombineeritud häältega ljõudis Eesti Laulu esimese viie parema sekka teiste seas Whogaux & Karl-Kristjan feat. Maian looga „Have You Know“. Laulu autorid on Karl-Kristjan Kingi, Hugo Martin Maasikas ja Maian Lomp.

Karl-Kristjan Kingi on aegade jooksul mänginud trumme Bedwettersis ja Stig Rästa kõrval Outloudzis, laulnud bändis Epordwerk.

Loo "Have You Know" andsid Kingi, Maasikas ja Lomp välja Universal Musicu plaadifirma alt.

Teised edasipääsejad olid:

„In or Out”, Elina Born. Autorid: Stig Rästa, Vallo Kikas, Fred Krieger

„Suur loterii”, Ivo Linna. Autorid: Rainer Michelson, Urmas Jaarman

„Slingshot”, Lenna Kuurmaa. Autorid: Lenna Kuurmaa, Nicolas Rebscher, Michelle Leonard

„Feel Me Now”, Ariadne. Autorid: Margus Piik, Tomi Rahula, Anni Rahula

Hääletajaid oli esimeses voorus 19 000, teises voorus 15 000.

Teine poolfinaal, kus asub võistlustulle teine pärnakas Rasmus Rändvee, toimub järgmisel laupäeval, 18. veebruaril.

Finaal toimub 4. märtsil Saku Suurhallis