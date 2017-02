Pärnu keskerakondlased valisid juhiks taas Simsoni

Simson on Pärnu piirkonda juhtinud aastast 2011. Majandus- ja taristuminister kinnitas, et erakond ootab suvepealinnast valimistel võitu. „Pärnus on Keskerakonna eesmärgiks saada kohalikel valimistel kõige tugevam toetus pärnakatelt, nii et saame aasta pärast piirkonda juhtima valida juba Pärnu linnapea,“ ütles ta.

Keskerakonna juhatuse liige ja piirkonna kuraator Enn Eesmaa rõhutas oma esimehe valimisele eelnenud sõnavõtus, et Pärnu piirkond on tubli, tegutsenud ühtse meeskonnana ja saanud hästi hakkama. „Kuigi ministri töögraafik on meeletu, näen ma Riigikogus tema töökust ja pühendumust, mis kahtlemata ka piirkonna esimehe ametis jätkub ja pärnakatele edu toob,“ sõnas Eesmaa.

Piirkonna aseesimeesteks said Pärnu linnavolikogu aseesimees Hillar Talvik ja õpetaja Külli Pärtelson. Juhatuse liikmeteks valiti Arvo Reedik, Ardo Aasa, Anne Betker, Riho Prints, Siivi Teinfeldt ja Peeter Kais.