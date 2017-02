Autokoolid ja maanteeamet tahavad vähendada korduseksamite arvu

Eelmisel aastal tegi esimese korraga sõidueksami ära vaid 46 protsenti tulevastest autojuhtidest, aasta varem oli protsent 51. Korduseksami tegijad, keda on aastas ligi 18 000, pikendavad oluliselt eksamijärjekorda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kui rohkem kui pool juhiloa taotlejatest riiklikul sõidueksamil põrub, on tegemist tõsise probleemiga, tõdes ka maanteeamet. B-kategooria omandamise eest tuleb autokoolis maksta 350-400 eurot, selles summas sisaldub paarkümmend sõidutundi. Lisatund maksab keskmiselt 18 eurot, mis tundub paljudele kallis ja nii minnakse eksamile puudulike oskustega - lootuses, et ehk veab.

Küsimusele, millega sõidueksamil peamiselt põrutakse, vastas Eesti autokoolide liidu president Enn Saard, et läbikukkumise põhjused on väga tihti kõige lihtsamad. "Parkimine, ümber nurga tagurdamine. Hästi tihti on lihtne asi: inimene sõitis 40 minutit ära ja siis ei saa lihtsa parkimisega hakkama," nentis ta