Jääpiir Pärnu lahel on nädalaga nihkunud poole kaugemale

Veeteede amet teatas, et merelt sadama muulide poole Sorgu saareni on uue või kaldast lahti pääsenud jää paksus 5–15 sentimeetrit, mida laevad saavad osaliselt läbida jäämurdja abita.

Eile õhtul hakkas edelatuul puhuma ja arvatavasti tekitab see seal piirkonnas rüsijää, mis raskendab jäämurdja tööd ja muudab laevade abistamise distantsi pikemaks.

Sorgu saarest Pärnu poole on tugevalt rüsistunud jääala umbes kuue miili ulatuses. Ükski laev jäämurdja abita seda piirkonda ei läbi. Rüsijääst sadama muulideni on Pärnu lahe kinnisjää paksus 15–25 sentimeetrit ja hoiab seal osaliselt jäässe sõidetud kanalit vabana.

Veeteede ameti jäämurdja EVA-316 on 10. jaanuarist Pärnu lahel laevu teenindatud 131 korral. Laevakütust on jäämurde algusest kulunud 197 000 liitrit. Laevade ooteaeg jäämurdeteenust saades on seni jäänud alla tunni, kuid nüüd pikeneb arvatavasti kuni kolme tunnini. Eilsest enam laevu ükshaaval ei teenindata, kui laevade saabumise aja vahe jääb kolme tunni piiresse. Sel juhul oodatakse teinegi laev ära ja saabunud laevad võetakse konvoisse, misjärel sõidetakse jäämurdja juhtimisel Pärnu sadama poole. Sama skeem toimib sadamast väljuvate laevade puhul.