"Huvitava teaduse" sarja võitis Mai kool

Pealkirja "Huvitav teadus" alla on koondatud õppereisid teaduskeskustesse ja võistlusmängude sari, mille eesmärk on kasvatada õpilaste uudishimu ja avastusrõõmu, samuti huvi teaduse ja tehnoloogia vastu.

Võistlused kestsid novembrist veebruarini, kokku oli neli mängu. Alustati ajaloo ja ühiskonnaõpetusega, seejärel toimus viktoriin loodusainete vallas.

Kolmas võistlusmäng pani osalejate teadmised proovile matemaatikas ja füüsikas ning sarja lõpetas interaktiivne majandus- ja ettevõtlusteemaline mõõduvõtt.

"Võistlus meeldis väga, see oli väga hästi korraldatud ja läbi mõeldud. Küsimused olid just paraja raskusastmega – ei olnud liiga kerged ega võimatud. Osa vastust ei osanud aimatagi, see-eest sai jällegi silmaringi laiendatud. Kõige enam meeldis, et sai oma oskusi igas aines proovile panna. Kui tavaliselt saab ainult ühes või heal juhul kahes aines võistelda, siis siin oligi kõiki olulisemaid aineid võrdselt. Kui ühes natuke nõrgemad olime, saime teistes järele jõuda, lõpuks otsustas keskmine tulemus," kommenteeris võitjate kapten Ain Kivimägi, Mai kooli 9.d klassi õpilane.

Mängude sarjas osalesid Rääma põhikool, Kuninga tänava põhikool, Vanalinna põhikool, Raeküla kool, Paikuse põhikool, Ülejõe põhikool, Sütevaka humanitaargümnaasium ja Mai kool.

Üldvõitjaks tuli Mai kooli võistkond koosseisus Ain Kivimägi, Markus Visnapuu, Artur Riis, Reiko Mengel, Simo Teearu ja Maria Pärnpuu.

Teise koha pälvis Kuninga tänava kooli esindus, kuhu kuulusid Richard Ester, Clen-Raith Uibo, Märt Tammearu, Thekla Talts, Tekla Liisa Vilberg, Elisabeth Proos.

Kolmanda koha sai Rääma kool, mida esindasid Henry Niemann, Andreas Päkk, Kristi Koitla, Cathy Keso, Kärdi Pajo, Mirko Käärats.