Tõkkesprindis langes Pärnu rekord

Tõkkesprindis langes Pärnu rekordPPJAGA FACEBOOKISKOMMENTEERI PRINDI ARTIKKELJAGA ARTIKLIT 14. veebruar 2017 00:00USAs Kennesaw State Universitys õppiv pärnulanna Laura-Maria Oja püstitas 60 meetri tõkkesprindis uue Pärnu rekordi 8,48.Edasi lugemiseks liitu tasulise Pärnu PostimehegaSul ei ole hetkel tellimust. Edasi lugemiseks telli Pärnu Postimees!Oled juba tellija? LOGI SISSE või SEO PABERLEHE TELLIMUSPÄEVAPILET1.50 € /päevTELLI PÄEVAPILETvõiSEO PABERLEHE TELLIMUSJAGA FACEBOOKIS JAGA TWITTERISSAADA E-POSTIGA PRINDI ARTIKKEL