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Tõkkesprindis langes Pärnu rekord

PP
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14. veebruar 2017 00:00

USAs Kennesaw State Universitys õppiv pärnulanna Laura-Maria Oja püstitas 60 meetri tõkkesprindis uue Pärnu rekordi 8,48.

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