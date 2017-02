Maarjakodu laest sajab vett

"Täna sajab Maarjakodu elutoa laest vett!" teatab MTÜ Maarjakodu Facebookis. "Õues on ilus talveilm, aga Maarjakodu elutoa laest soriseb vesi."

Pärnu Maarjakodu juhataja Eva Grigor on Pärnu Postimehe kõnele vastates äärmiselt tagasihoidlik. "Oleme niigi palju headelt inimestelt abi saanud," nentis ta. "Inimesed on olnud nii head ja abivalmid, piinlik oleks neilt rohkem abi küsida."

Grigori sõnutsi on katuse kiiremas korras renoveerimine MTÜ jaoks esimus. "See on hästi valus teema," lausus juhataja. "Peame sellega tänavu kindlasti tegelema ja igal juhul katuse korda saama."

See on hästi valus teema. Eva Grigor

Juhataja tõdes, et raha katuse parandamiseks siiski pole. Nii otsib heategevuslik ühing pidevalt, kust saada kulukaks, kuid hädavajalikuks ettevõtmiseks raha.

Grigori sõnutsi on riik lubanud eraldada tänavu Pärnu Maarjakodule katuserahast 5000 eurot. Mõneti irooniliselt läheb kogu katuseraha just katuse remondiks. Osa summast kogunes kohaliku Koidula lõviklubi läinud nädalavahetusel korraldatud heategevusliku teatrietenduse piletitulust.

Ent sellest rahast ei piisa. Hiljuti ehitusettevõtte tehtud hinnapakkumise järgi läheb renoveerimine maksma üle 23 000 euro.

Maarjakodu juhataja möönis, et on saatnud abipalve mõnele kohalikule ettevõttele. Linnavalitsuse poole lubas ta pöörduda alles siis, kui enamik summast on koos. "Linn on meid niigi palju aidanud ja toetab meid iga kuu," nentis Grigor.

Juhataja märkis, et ehkki 1930. aastal ehitatud maja pole väljast renoveeritud, on kõpitsetud selle toad aastate jooksul armsaks ja koduseks. "Kõige halvem seis ongi katusega," sõnas ta.

Peale annetuste muid viise, kuidas inimesed saaksid aidata, ei osanud Maarjakodu juhataja nimetada. "Töö tuleks tellida professionaalselt ettevõttelt, mis annaks garantii," põhjendas ta.

Laest pidevalt nirisevat vedelikku nimetas Grigor kavalaks veeks. "Algul arvasime, et see on lume- või vihmavesi," meenutas ta. "Selgus, et see on hoopis plekk-katuse kondentsvesi, mis jookseb konstruktsioonide vahele ja sealt esimesele korrusele."

MTÜ Maarjakodu põhitegevus on erihoolekandeteenuste osutamine intellektipuudega noortele.