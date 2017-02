Tähtihellad on üks Rääma folklooripeol üles astuvaid ansambleid.

Laupäeval Pärnus Nooruse majas korraldatav Rääma folklooripäev on ajendatud laste ja noorte kultuuri aastast. See tähendab, et fookusesse tuuakse esinejatena nii lapsed kui nende taustajõud: vanemad ja vanavanemad, kollektiivid ja juhendajad, kes jätkavad meie kõige väiksematele traditsioonide edasiandmist.