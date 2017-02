Video: pool sajandit armastust

Levin (90) ja Laine (90) Ristil on koos oldud aastaid juba 70. Abiellumisest täitub tänavu 23. detsembril 67 aastat.

"Ta tuli oma piimatünnidega, jooksin vastu, aitasin ta vagunile. Eks varem olin talle silma peale pannud, nagu ikka poisid vaatavad," räägib Levin. "Tuleb elada ja kõike teha, mitte mõelda, et see on naiste ja see meeste töö. Laine pesi, mina kuivatasin."

Regina Aleksandra (74) ja Enn Mesi (73) tähistasid oma abielu 50 aasta juubelit.

Enn ja Regina on elurõõmsad ega kurda millegi üle. Neile annavad jõudu ja väge lapsed, lapselapsed, ühised naljad, muusika, loodus ja koos veedetud aeg. "Iga asja kohta, mis meil juhtub, on meil kujunenud lööklause: "Ei vingu!"," märgib Enn.

"Teineteist tuleb aktsepteerida ja armastust peab ka ikka jätkuma," tõdeb Regina.

Silvi-Miranda (78) ja Leo Vanatoa (78) tähistasid mullu kuldpulma.

2. detsembril 1960 on Leol väga hästi meeles. Sel päeval esines Tallinnas Peruu lauljanna Yma Sumac ja tema tantsitas peol tinna saatel oma tulevast kaasat.

"Abielu on nagu sõit pisikesel paadil: kui üks hakkab seda kallutama, läheb see tasakaalust välja," räägib Silvi kogemustest, mis pika kooselu vältel õpitud.

Viive (66) ja Raivo (64) Veeversonil täitub tänavu 19. oktoobril 43 aastat abielu. Nende tutvumisaeg jääb kooliaega, kui käidi koos Tali põhikoolis. Kuid nende armulugu sai alguse aastaid hiljem, kui Raivo oli sõjaväes käinud ja Viive juba korra abielus olnud. 1973. aasta jaanipäeval tehti Audru pargis jaanipeol esimesed tantsud. Nad meenutavad, et pärast pidu jalutasid veel pikalt ja Raivo saatis Viive koju. Järgmiseks päevaks lepiti kokku uus kohting.

"Teineteist tuleb austada. Kooselus peab oskama leppida ja andeks anda, sest nagistamisi tuleb ikka ette," leiavad mõlemad.

Eino-Jüri (81) ja Kaarin (83) Laarmann tähistasid 14. oktoobril oma 55. pulma-aastapäeva.

Nad on veendunud, et eduka kooselu üks aspekte on teineteisele ruumi anda. "Ega tohi kõikse aeg ninapidi koos olla. Siis ju tüdib inimene ära. Üks peab ikka üht tegema, teine teist, siis on hästi," ütleb Eino.

Abielupaar nendib, et on kaks isesugust inimest ja kumbki omamoodi kange. Kuigi öeldakse, et kaks kõva kivi head jahu ei jahvata, on nemad seda teinud juba 55 aastat. "Me oleme lihtsalt elanud, mõtlemata selle peale, kuidas oleks õige või kuidas kauem elada."