Järjekordse mängija kaotanud Sadam alistas TTÜ

Pärnakad alustasid kohtumist väga hästi ja võitsid avaveerandi 19:12. Teisel veerandil tulid külalised järgi ja seis püsis tablool võrdne. Poolaajavileks juhtis Sadam siiski 36:33.

Teise veerandi algul tabas Pärnu meeskonda aga külm dušš, kui tagamängija Rannar Raap maandus viske järel õnnetult jalale ja tegi viga oma hüppeliigesele. Mees lahkus longates platsilt ja enam mängu ei sekkunud.

Rannar Raap. Foto: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

„Rannar vigastas hüppeliigest aga et ta sai oma jalale toetuda, on hea märk,“ kommenteeris meeskonna füsioterapeut Liisbet Puust. „Lähiajal läheb ta traumapunkti, kus selgub vigastuse tõsidus.“

Nii pidid kaheksa mehega mängule läinud pärnakad ajama teisel poolajal läbi üsna hõreda koosseisuga. Sadama peatreener Heiko Rannula mängitas peamiselt kuut meest ja kolmanda veerandaja lõpus pääses vaid loetud sekunditeks platsile Heivo Parrol.

Kõigele vaatamata püsisid pärnakad teisel poolajal vapralt kaitses ja valitsesid lauda (Pärnu võitis lauavõitluse 44:33).

Kolmandal veerandil tegi Sadam vahespurdi ja pääses 59:49 juhtima. Viimasel veerandajal vahe püsis ja Pärnu Sadam kirjutas tulemusega 76:67 turniiritabelisse 12 kaotuse kõrvale 12 võidu.

Pärnu poolt oli parim Domagoj Bubalo, kes viskas 26 punkti ja võttis 12 lauapalli. Edvinas Seškus tõi 18 ja Reinar Hallik 12 punkti.

Rannula oli pärast mängu tulemusega ilmselgelt rahul.

„Teadsin, et meil on korvi all edu ja arvasin, et kui suudame hoida skoori 80 punkti piires, on meil võimalus,“ ütles Rannula pärast mängu. „Et rotatsioon nii lühikeseks kujunes, oli lõpus juba kummivenitamine. Aga saime hakkama. Tublid poisid.“

TTÜ meeskonnas tegi pärnakaile paksu pahandust Joonas Järvelainen, kes viskas 30 punkti ja võttis üheksa lauapalli.

Turniiritabeli liidrina jätkab Tartu Ülikool, kellele järgnevad Tallinna Kalev/Cramo, Rapla Avis, TTÜ ja Pärnu Sadam.

Järgmine liigamäng on Sadama meeskonnal kahe nädala pärast koduväljakul Raplaga.

Tuleval teisipäeval võõrustab Pärnu Sadam aga Balti liiga play-off mängus Prienai Vytautast. Esimese mängu võitsid leedulased 100:55.