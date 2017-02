Pooleli jäänud tee-ehitus tõi mitmesaja tuhande eurose kahju

2016. aasta mais kuulutas RMK Pärnumaal ja Järvamaal välja hanked, millega vanad metsateed rekonstrueerida.

Kahe Pärnumaa (Parakisirge, Saki tee) ja nelja Järvamaa tee (Võistemäe harutee, Türi–Võistemäe, Laupa–Kõltsi ja Sütemetsa–Kõltsi tee) pakkumised võitis Pärnumaa ettevõtja Tarmo Killingu juhitud Tarmoprojekt OÜ, mis lubas mitusada tuhat eurot maksvad teed ehitada valmis teistest pakkujatest viis kuni 12 protsenti soodsamalt.

Kui aga Tarmoprojekti hanked osadena lahti võeti, tõmbas see RMK töötajate tähelepanu.

Kartsime, et selleks ajaks jäljed jahtuvad ja firma kaob. Margus Reimann

Nimelt olid hangetes vajalikud esmased tööd nagu ettevalmistus- ja kaevetööd, truupide ehitus ja paigaldus kallimad kui muudel pakkujatel. Kuid katte ehitus, mis tavaliselt moodustab kõige kallima osa, oli Tarmoprojekti hankes märgatavalt odavam kui ülejäänud pakkujatel.

Tähelepanu tõmbas seik seetõttu, et niimoodi koostavad hankeid ka petturid, kes saavad pärast esimesi töid, mille hind on lakke tõstetud, suurema osa rahast kätte ja jätavad siis töö pooleli, lastes firma näiteks likvideerida.

“Nägime, et siingi valitseb see oht, kuid meil polnud alust pakkumist diskvalifitseerida, sest firma maine oli korralik ja viieprotsendine vahe on turukonkurentsis normaalne,” seletas RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann. Peale selle suurendas Reimanni selgitust mööda usaldust seegi, et sama ettevõttega oli juba paar kuud varem, märtsis Pärnumaa Kotkapesa ja Rahingu teega seoses leping sõlmitud. Sealsed tööd sujusid ja olid õigeks ajaks tehtud.

Nii allkirjastasid RMK ja Tarmoprojekt mais kuue tee rekonstrueerimiseks kolm lepingut.

Töö edenedes tegi firma ettepaneku akteerida eeltööde järel enamiku lepingusummast, RMK esialgu sellega ei nõustunud. Et mitte petta saada, pani RMK juuli lõpus ette, et akteerib ja võtab töid vastu järk-järgult, vajaduse korral igal nädalal. “Selgitasime, et me ei väldi maksmist. Olime iga nädal nõus maksma tarnetele kuluva raha, kuid tahtsime näha, et tööga minnakse edasi,” rääkis Reimann ja lisas, et Tarmoprojektile see ei sobinud ja firma jättis töö 4. augustil pooleli.

Kuna töö tähtaeg lõppes 1. septembril ja RMK soovis, et teed saaksid valmis, koostasid nad akti ja 24. augustil kanti osaühingule tehtud töö eest raha. Nagu varem kardeti, firma enam ehitusega ei jätkanud. “Septembris pärast valmimistähtaja möödumist saatsin märgukirja, et nad saavad kuu aega viiviseta pikendust, kuna vahepeal vaieldi tasumise üle,” selgitas Reimann ja mainis, et sama pikendust on ettevõtted ennegi saanud.

“Siis kutsus ta meid advokaadi kaudu välja,” viitas Reimann Tarmoprojekti osanikule Killingule.

Killing soovis, et viivisevaba pikendus antaks kevadeni. “Kartsime, et selleks ajaks jäljed jahtuvad ja firma kaob,” ütles Reimann. Tema sõnutsi lubati viivisevaba pikendust Killingule maksimaalselt neli kuud ehk 2016. aasta lõpuni. “Tavaliselt anname pikendust kuni kuu aega,” märkis ta, lisades, et neljakuuse pakkumisega tuldi firmale igati vastu, ent sellega Killing nõusse ei jäänud.