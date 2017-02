Maaeluminister külastab Tori hobusekasvandust

Hiljutine Tartu Ülikooli uuring andis maaeluministri sõnutsi kinnitust, et hobumajandusel on väga suur ja seni Eestis kasutamata potentsiaal. "Sektorile arengutõuke andmiseks tuleb arendada välja taristu, mis võimaldaks pakkuda hobusektorile vajalikke teenuseid," lausus maaeluminister Tarmo Tamm. "Maaeluministeerium ja hobusektor on veendunud, et seda peaks tegema olemasoleva ajaloolise Tori hobusekasvanduse baasil."

Maaeluministeerium on teinud valitsusele ettepaneku moodustada koostöös hobumajandussektori ja kohaliku omavalitusega sihtasutus Tori Hobumajanduse Keskus, kujundamaks riigile kuuluvast hobusekasvandusest rahvusvaheliselt tunnustatud hobumajanduse keskus.

Tori ajaloolise hobumajanduse kompleksi juurde kuulub üle 900 hektari põllu- ja metsamaad ja 28 hobust.

Pärast mullu lõpetatud rendilepinguid on majandanud Tori hobusekasvandust Eesti põllumajandusmuuseum.

Ministrit saadab visiidil maaeluministeeriumi põllumajanduse ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.