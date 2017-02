Endla Jazzklubis esineb Ryo Kawasaki & Level 8

Kawasaki on alates hilistest 1960ndatest olnud üks fusion’i olulisi edendajaid. Ta on salvestanud ja tuuritanud paljude USA ja Jaapani legendaarsete muusikutega nagu Gil Evans, Elvin Jones, Chico Hamilton, Dave Liebman, Masahiko Sato, Terumasa Hino, Hidehiko Matsumoto, Toshiko Akiyoshi.

Oma 50aastase karjääri jooksul on Kawasaki kirjutanud ja avaldanud üle 300 pala, tema muusikat kuuleb üle 30 albumil, samuti filmides ja isegi jazz-ballettis "Still Point" teatris Estonia. Koos Eesti muusikutega on ta salvestanud heliplaadid "Reval" (2001) ja live-albumi "Tribute to Keith Jarrett" (2010).

Mullu moodustas Kawasaki grupi Ryo Kawasaki & Level 8, mille põhikoosseisu kuuluvad basskitarrist Kaarel Liiv, klahvpillimängija Raun Juurikas ja trummar Eno Kollom. Uue bändiga naaseb Kawasaki oma juurte juurde, mis hõlmab fusion’i, funki, souli ja džässroki stiile. Nimi Level 8 sümboliseerib Kawasaki loomingulise karjääri kaheksat etappi Jaapanis, USAs ja Eestis.

Kitarristi ja tema bändi Level 8 debüütalbum sisaldab 12 Ryo Kawasaki originaallugu, sealhulgas Brasiilia lauljatari Denise Fontoura sõnadele kirjutatud laulu "Trinkets and Things". Plaat ilmub 2017. aasta veebruaris muusiku 70. sünnipäeva kontserdi eel.