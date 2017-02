Endla noortestuudio toob lavale Kitzbergi "Libahundi"

"Libahundi" esietendusega avati 1911. aastal Endla teatrimaja. Kutselise teatri 25., 50. ja 75. aastapäeva tähistati näidendi uuslavastusega.

Tragöödia on olnud avatud mitmesugustele tõlgendustele. Lavastajad on kujutanud etnograafiliste elementide abil rahvuse minevikku, lisanud psühholoogilist läbielamist rõhutava laadi kõrval müstilist ja sümbolistlikku värvingut, analüüsinud inimese ja aja vahekorda, rääkinud eetikaprobleemidest ning vastandanud vabadusiha orjameelsusele ja vaimupimedusele. Olulise teemana jääb kõlama kompromissitu nooruse võitlus kõige tardunuga, mis sageli peitub näilise elutarkuse taha.

"Meid paelus Kitzbergi näidendi ajastu ja traagiline lugu. Kuigi see, et kedagi ei võeta ühiskonnas omaks teistest erinemise tõttu, on tänapäevalgi väga õrn teema. Soovime näidata, et tajume kirjandusklassikat selle eheduses ja algses miljöös ja oskame seda siduda enda kaasajaga. Loodame, et meie tõlgendus kirjandusklassikast paneb publiku mõtlema sellele, mis on tänapäeva maailmas valesti," rääkisid noored uue teatritüki sünnist.

Lavastust mängitakse veebruaris, märtsis ja aprillis kümnel korral. Lavastusel on kaks koosseisu, dubleeritakse Tiina, Mari, Marguse ja vanaema rolli.

Etenduses mängivad Endla noortestuudio õpilased Auris Aleksandrov, Maria Kallau, Grete Kivikas, Aneth Kond, Elisabeth Kužovnik, Saara Kuum, Madis-Markus Lind, Nicole Marchesani, Anna-Maria Pink, Jaanika Rohtla, Helen-Carol Sepp, Silver Teearu, Madis Tropp, Annika Uibo, Annabel Vaarma, Joanna Maria Vahenõmm, Anu Vainu ja Keily-Merilyn Vilgats.

Etenduse lavastas Ingomar Vihmar, lava seadsid Annika Uibo ja Teresa Pulk. Helikunstnikud on Maria Kallau ja Grete Kivikas, inspitsient Anna-Maria Pink.