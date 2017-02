Ajakirjanduses on mitme looga tekitatud poleemikat selle üle, et Pärnu küsib linna koolides käivate valdade laste eest lisakulude katteks raha. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt peavad omavalitsused, mille lapsed õpivad muude omavalitsuste õppeasutustes, tasuma tegevuskulud, mille ülempiiriks on riik seadnud sel aastal 88 eurot kuus õpilase kohta.