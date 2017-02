Täna õhtul etendub teine vaatus Sauga valla haldusfarsis, kui vallavolikogu võtab tõenäoliselt maha nii vallavolikogu esimehe kui ka vallavanema. Ikka selle eest, et need julgesid seista valla liitumise eest Pärnu, mitte Toriga. Kohalik võimuvõitlus Saugas on jõudnud järku, kus vallaelanike tahe ei loe enam midagi.