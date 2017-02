Maaeluminister: Tori hobumajanduskeskuse väljaarendamine annaks arengutõuke kogu piirkonnale

Tori hobusekasvanduse olukorraga tutvunud maaeluminister kohtus Eesti põllumajandusmuuseumi direktori Merli Silla, Tori vallavanema Kaie Toobali ja volikogu esimehe Kalev Kiisaga.

Tamm tõi esile, et Tori keskus on ajaloolise kultuuripärandi kandjana loomakasvatusele oluline sümbol. "Seal on taristu, mille väljaarendamisel saaks pakkuda Toris hobusekasvatajatele sektori ekspordipotentsiaali avamiseks vajalikke tugiteenuseid," lausus minister. "Teisalt on Toril võimalus kujuneda tähtsaks kultuuri- ja turismiobjektiks, mis võiks saada kogu piirkonna arengumootoriks."

Toobal ja Kiisk kinnitusel on Tori valmis hobumajanduskeskuse loomisel aktiivselt osalema. "Tori vald ja kogukond jälgivad hobusekasvanduse ümber toimuvat väga tähelepanelikult ja on valmis olema riigile hea partner," teatas Toobal.

Maaeluministeerium on teinud valitsusele ettepaneku moodustada koostöös hobumajandussektori ja kohaliku omavalitsusega sihtasutus Tori Hobumajanduse Keskus, kujundamaks riigi hobusekasvandusest rahvusvaheliselt tunnustatud hobumajanduskeskuse.

Tori ajaloolise hobumajanduse kompleksi juurde kuulub üle 900 hektari põllu- ja metsamaad ning 28 hobust.

Pärast mullu lõppenud rendilepinguid on Tori hobusekasvandust majandanud Eesti põllumajandusmuuseum.

Ministrit saatis visiidil maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.