Eesti Energia oli ise Tootsi kinnistu hinna määranud ekspertiisi tellijaks

«See nüüd küll head lõhna juurde ei jäta – nii ei tohiks ükski riigiettevõte ega riiklik asutus asju ajada,» ütles Vabaerakonna fraktsiooni kuuluv riigikogu liige Artur Talvik, kes juhib ka parlamendi korruptsioonivastast erikomisjoni. Tema pahameele põhjus on üsna markantne.

Kui seni on nii riik kui ka Eesti Energia ise apelleerinud sellele, et Tootsi tuulepargi maa-ala hinna pani paika sõltumatu kinnisvaraekspertiis, mida omakorda kinnitasid sõltumatud audiitor- ja advokaadibürood, siis on nad unustatud mainida, et dokumendi peal on ekspertiisi tellijana must-valgel kirjas Eesti Energia AS ise.