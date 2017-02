Sauga volikogu esimees jätab blogis hüvasti

"Võib juhtuda, et ülehomme tõusen üles ega pea enam mõtlema, kus järgmine kivi mind ootab. Võin rahulikult minna oma päris tööle ja tunda end hinnatud spetsialistina, kes teeb seda, mida ta kõige paremini oskab. Ei pea enam mõtlema kellegi teise kui enda ja oma lähedaste heaolu peale," kirjutas Õun.

Kandela Õun / PP

Veel jaanuari lõpus arvas Õun, et umbusaldus ei lähe läbi. "Neil oleks selleks vaja vähemalt seitse häält, kuid neil on koos vaid viis," tõdes ta Pärnu Postimehele antud kommentaaris.

Võimaliku lahkumisega seoses tõi Õun välja humoorika seiga: nimelt selgus maksudeklaratsiooni tehes, et lahkumishüvitis on talle juba valla eelarvest eelmise aastanumbri sees üle kantud. "Kui asja uurisin, selgus, et ametkonnas on selline nimetus pandud ühinemiskomisjonide töös osalemisele. Nojah, ühinemine võrdub lahkumine, või mis? Mingi loogika siin nagu oleks ..."

Kogu postitust saab lugeda aadressil Kandela Õuna blogist.