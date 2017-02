Saugas plaanitakse võimupööret

Pärnu Postimees vahendab kell 17 algavat volikogu istungit pildi, video ja teksti vahendusel kohapealt. Kuna umbusalduse avaldamine ja vallajuhtide valimine on päevakorra viimased punktid, võib mainitud otsusteni jõudmine võtta kuni paar tundi.

Jaanuariistungil esitas opositsioon umbusaldusavalduse Sauga volikogu esimehele ja vallavanemale. Vallajuhte süüdistatakse volikogu enamuse arvamusele vastutöötamises ja valla tükeldamise soovis.

Tüliõunaks on Tammiste, Eametsa, Nurme, Kilksama ja Vainu küla ja Sauga alevi elanike avaldused, milles palutakse need haldusüksused vallast eraldada ja liita Pärnu linnaga. Sauga ühinemise Sindi, Tori ja Arega Tori vallaks on valitsus juba kinnitanud.

Valimisliidu Koduvald Sauga liige vallavolinik Harri Aas märkis jaanuaris, et kui volikogu 13 liikmest kümme pooldab maavaldadega liitumist, siis nemad (Õun ja Ruut, toim) on Pärnu linnaga ühinemise esindajad. "Ei saa ju enamikule vastu töötada," sõnas Aas.