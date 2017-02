Spordiajaloo päeval räägiti rattasõidust

Ürituse üks korraldajaid kergejõustikukohtunik Priit Neeme märkis, et spordiajaloo päevad on alati temaatilised ja nii pühendati seekordne rattaspordile.

Huvilistega vestles kuus sportlast ja treenerit: Ants Jeret, Erich Perner, Runo Ruubel, Kaido Juurik, Toivo Kiirats ja Märt Mere.

Saaremaal Mustjala vallas sündinud Sepp on valdava osa oma elust elanud Pärnus ja raske on leida pärnakat, kes teda ei teaks. Nüüdki mängis ta avahoolduskeskusesse kogunenud spordirahvale akordionil tuntud viise reipal moel.

Sepp on Pärnu saarlaste seltsi, Pärnu matkaklubi, Eesti looduskaitse seltsi, Pärnu filatelistide seltsi ja suupilliklubi Piccolo asutajaliige. Ta on ühingu Teadus looduskaitse ja matkamise koolitaja ja palju palju muud. Sepp on viibinud katsumusterikkal sunnitööl Siberi vasekaevanduses ja metsatöödel. Just tema oli see, kes leidis 1946. aastal pooljuhuslikult Lydia Koidula haua segamini paisatud Kroonlinna surnuaialt.

Spordiajaloo päevi hakkasid Sepp, Neeme, Vambola Remmel, Karl Köösel ja teised korraldama 22 aastat tagasi. Viimased kümme aastat on neid vedanud Helle Artel, Heldor Käärats ja Priit Neeme.

Tuntud sportlastest on teiste seas üritustel osalenud Gerd Kanter, Jüri Jaanson, Tõnu Endrekson, Raio Piiroja ja Kaido Külaots.