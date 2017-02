Pärnu kolledžis luuakse uusi teenuseid

Kolledži turundusspetsialist Birgit Tuulemäe ütles, et üritusele on registreerunud 16 osalejat. Kõik osalejad on eri valdkondadest. "Leidub juba kogenud jämmijaid, kes võtavad osa kolmandat aastat, aga ka esimest korda osalejaid," lisas Tuulemäe.

Teenuste disaini teadmisi osalejatelt ei nõuta. "Mida erisugusemad inimesed kokku tulevad, seda põnevam on," märkis Tuulemäe.

Ürituse raames on vaja luua 48 tunni jooksul teenus ideest teenusekontseptsiooni esitamiseni. Kolledži turundusspetsialisti sõnutsi on ürituse peaeesmärk innustada inimesi olema loovad ja toetada neid oma ideede realiseerimisel. "Kindlasti on üks eesmärke uusi tuttavaid leida. Just Jamil saadud põnevad kontaktid võivad tulevikus panna alguse mõnele ettevõttele," lisas Tuulemäe.

Igal aastal valitakse uus teema, mida ette ei öelda. Korraldajate meeskond avalikustab teema täna õhtul vahetult pärast ürituse algust. "Eelmisel aastal lasti teema esitlusel vee sulpsatuse häält. Ühtegi õiget ega valet tõlgendust sellele pole, iga meeskond tõlgendab teemat just nii, nagu neile tundub," ütles Tuulemäe.

Eestist võtab teenuste disaini üritusest ainsana osa Pärnu kolledž. Kokku toimub tänavu 105 üritust ja 40 riigis. Lähiriikidest osalevad Soome ja Rootsi.

Eelmise aasta silmapaistvamaks prototüübiks peab Tuulemäe mobiilirakendust Fishify, mis viis kokku rannakalurid ja kliendid, kes soovivad värsket Eestis püütud kala.