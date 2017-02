Pärnu giidid kutsuvad avastama Suur-Jõe tänava piirkonda

Sel aastal viivad giidid huvilised avastama Pärnu Riia esimest eeslinna ehk Suur-Jõe tänava piirkonda, mida oma kujunemisloo ja atmosfääri poolest võib võrrelda Kalamaja asumiga Tallinnas ja tartlaste Supilinnaga.

"Pärnu linnaelus 19. sajandil üheks tähtsaimaks tuiksooneks olnud Suur-Jõe tänaval kulges raudtee läbi Riia eeslinna tööstusrajooni linna südamesse ja sadamasse. Tänapäeval leiame sellelt tänavalt huvitavat puitarhitektuuri, agulimiljööd ja märke ajaloolistest tööstusettevõtetest," tutvustas tuuri sihtpunkti, Suur-Jõe tänavat, PGÜ esinaine Triin Kolts.

Giidituur stardib kell 15.30 Pärnu hotelli ees ja lõpeb poolteist tundi hiljem Vanapargis.

Ringkäiku juhib PGÜ liige Ester Preimann.

"Tuurile on oodatud kõik, ka kooliealised ja väärikad. Kuid ootame väga neidki, kes ei ole ammu või kunagi koos giidiga Pärnut avastamas käinud. Jalutuskäik giidi seltsis on meeldiv tegevus, mis ühendab õues liikumise põnevate lugude ja Pärnu loo tundmaõppimisega," sõnas Kolts.

Giidide ametipäeva tähistamise algatas 1985. aastal ülemaailmne giidide organisatsioon. Pärnu giidide ühingul on sel päeval kombeks korraldada tasuta giidituuri.

Ühing on asutatud 1998. aastal. PGÜ-l on pika tegevusperioodi vältel kujunenud välja suur hulk huvilisi, kes ühingu korraldatud tuuridel sageli osalevad.