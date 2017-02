Algas Weekend Festivali piletite avalik müük

Peale festivali passide, telklapääsmete, VIP-, Priority- ja päevapiletite saab osta bussipileteid Tallinnast, Riiast ja Vilniusest Pärnusse.

Praeguseks on korraldajad teinud teatavaks, et festivalil astuvad üles Alan Walker, Alesso, Alex Mattson, Alok, Armin van Buuren, Bass Modulators, Brennan Heart, Cheat Codes, Clean Bandit, Deadmau5, Futuristik, Jauz, Kristjan Hirmo, Kungs, Macky Gee, Madison Mars, Martin Garrix, MHKL, NOËP, Proteus, Púr Múdd, Radical Redemption, Rae Sremmurd, Sub Focus, Tchami ja Tungevaag & Raaban.

Korraldajate teatel astub Pärnu rannas kolmel laval üles ligemale 60 artisti. Esinejate lõplik nimistu tehakse teatavaks kevadel.

Piletid on müügis festivali koduleheküljel www.weekendbaltic.com.