Vaino Kallas: Kas president Päts väärib ausammast?

Johan Laidoneri seltsi juhatuse esimehe Trivimi Velliste ettepanek püstitada Toompeale Kuberneri aeda ausammas president Konstantin Pätsile on põhjustanud eriarvamusi rahva, samuti ajaloolaste hulgas. Leidub neid, kes väidavad, et president Pätsi negatiivsed teod kaaluvad üles tema riigimeheliku tegevuse Eesti riigi rajamisel. Võib arvata, et eitava hinnangu andjatel jääb puudu teadmistest president Pätsi panusest Eesti loomisel.