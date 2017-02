Läinud nädalal toimusid idasuunal teatud võbelused kaubandussuhetes, millele Eesti tootjad reageerisid äraootavalt. Jutt on mõnevõrra varem tühistatud ekspordilubade taastamisest Eesti toiduainetetööstustele. Kõigi selliste lubade-keeldude taga on Venemaal toidu- ja veterinaarjärelevalve eest vastutav Rosselhoznadzor, kelle tegevuses on juba ammu rohkem kruvide kinnikeeramist kui sisulist ja põhjendatud järelevalvet.