Kutsekooli lõpetab 97 noort

21 õpilast lõpetavad kooli kiituskirjaga, 15 lõpetajat saavad tänukirja.

PKHK direktor Riina Müürsepa sõnade kohaselt teeb kõige rohkem rõõmu see, et koka erialal on tänavu seitse kiituskirjaga lõpetajat. Varem ei ole sellel erialal nii palju kiitusega lõpetajaid olnud. Kõigile lõpetajatele soovib direktor, et õpitud amet ja tulevane töö pakuksid rahuldust, rõõmu ja väärilist tasu.

Talvisel lõpuaktusel saavad tunnistuse arvuti ja arvutivõrkude, autotehniku, CNC töötlemiskeskuse operaatori, kosmeetiku, juuksuri, koka, nooremaednike, metsakasvatuse eriala lõpetajad.