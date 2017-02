Linnapea: Värvime Pärnu kahel päeval sinimustvalgeks

"Näitame Eestile ja kogu maailmale, et Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn, siin elavad väärikad vabariigi väljakuulutajate järeltulijad ja Eesti kestab igavesti," teatab Kosenkranius üleskutses.

Pärnu linnapea üleskutse:

"Head pärnakad!

Reedel, 24. veebruaril tähistab Eesti Vabariik oma 99. sünnipäeva. Erinevalt ülejäänud Eestist alustavad pärnumaalased vabariigi sünnipäeva tähistamist juba 23. veebruaril. Selleks on ajaloolised põhjused. Nimelt loeti Pärnus juba 23. veebruaril 1918 toonase Endla teatri rõdult ette "Manifest Eestimaa rahvastele" ja kuulutati välja Eesti Vabariik.

Mitmele poole väljakuulutamiseks laiali saadetud iseseisvusmanifesti kaks eksemplari tõi 23. veebruari pärastlõunal Pärnusse Jaan Soop, Eestimaa autonoomse kubermanguvalitsuse ehk maavalitsuse asjadevalitseja. Manifesti paljundamise tellis veel samal päeval Eesti maarahva liidu Pärnu osakonna juhataja August Jürman (hiljem Jürima) ja trükkida võttis selle Maria Jürvetson (hiljem Jürimäe), kes hoidis käigus oma mehe, 1. Eesti jalaväepolgus sõjaväeametnikuna teeninud Aleksander Jürvetsoni trükikoda Hospidali tänaval.

Esimesed iseseisvusmanifesti trükitekstid jõudsid 23. veebruaril, 99 aastat tagasi, tänavatele. Umbes samal ajal manifesti avaliku ettelugemisega. Kogunevale rahvale jagasid rinda kinnitamiseks sinimustvalgeid lindikesi 12 tütarlastekooli lõpuklassiõpilast. Välja kuulutatud ajal, kell kaheksa õhtul luges maapäeva saadik Hugo Kuusner tõrvikute valgel Endla teatri rõdult ette iseseisvusmanifesti. Pärnu pataljoni orkestri saatel laulis kogunenud rahvas hümni "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" ja pataljoni koondrood tulistas 40 vintpüssist mitu kogupauku.

Head pärnakad, kutsun teid üles heisakama oma kodumajale Eesti Vabariigi lippu nii 23. kui ka 24. veebruaril, kandma neil päevil rinnas või paigaldama autole sinimustvalge lindi.

Näitame Eestile ja kogu maailmale, et Pärnu on vabariigi sünnilinn ja siin elavad inimesed, kes on väärikad vabariigi väljakuulutajate järeltulijad, ja Eesti kestab igavesti.

Kõik on oodatud 23. veebruaril pidulikule jalutuskäigule Alevi kalmistult Rüütli platsile ja teisele vabariigi aastapäeva tähistamise üritustele."