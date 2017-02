Peeter Järvelaid: Naised vabariigi sünni juures Pärnus

Aasta enne Eesti Vabariigi 100. aastapäeva on Eesti meedias tekkinud torm veeklaasis, sest elavnenud huvi meie omariikluse ajaloo vastu on välja toonud kirglikke poliitajaloo tõlgendajaid, kes püüavad vahetult enne riigi suurt sünnipäeva kiirkorras oma nägemuse sängi suruda suuremat pilti viimase sajandi ajaloost. Selle asemel, et kuulata professionaalseid ajaloolasi, kes ehk aeglasemalt, kui meile meeldiks, aga siiski süstemaatiliselt on püüdnud omariikluse ajaloo nüanssidesse süveneda ja kelle uurimuse tulemusena võib uskuda, et pilt omariikluse algusest saab lähiaastatel palju selgemaks.