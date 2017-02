"Ma siiralt usun sellesse, et kool on õppimise koht, kus ei pea materjali pähe tuupima, vaid oluline on aru saada ja omandada neid asju, mida tulevikus enda hüvanguks rakendada saad," räägib Noored Kooli programmi raames Pärnu Ülejõe põhikoolis matemaatikat õpetav 27aastane Talvi Kaja.