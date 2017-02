Kõva lahingu andnud võrkpallurid kaotasid maratonmatšis tabeliliidrile

Pärnu peatreener Avo Keel üllatas vastast sellega, et põhilibero Edgar Järvekülje asemel alustas mängu nooruke Silver Maar. Vigastuse tõttu ei saanud aga osaleda Taavet Leppik.

Kohtumise esimene geim kulges punkt-punktis esimese tehnilise vaheajani. Siis tegid külalised vahespurdi ja pääsesid kuue silmaga juhtima. Seda edu tartlased enam ei loovutanud ja võitsid geimi 25:19.

Teine geim kulges pigem pärnakate dikteerimisel, kuid vaatuse lõpus sattus kodumeeskond justkui must auka ja 16:14 eduseisult kaotati geim lõpuks 19:25.

Esimeses kahes geimis hakkas silma pärnakate vilets resultatiivsus, mis jäi 30 protsendi kanti, samal ajal oli vastastel see number üle 50. Muudes näitajates olid meeskonnad enam-vähem võrdsed.

Kolmandas geimis olid pärnakad tagaajad esimese tehnilise vaheajani ja siis hakkas meil ühtäkki kõik õnnestuma. Pärnu pääses ette 19:12, 21:13 ja vormistas pärast väikest mõõna geimivõidu 25:20.

Rünnakul tegid suurepärase geimi Sander Rätsep ja Aleksandrs Kudrjašovs, kes tõid vastavalt kaheksa ja seitse punkti.

Pärnakate rünnakupotsent paranes märgatavalt, tõustes 50,8ni.

Neljas geim oli kohtumise põnevaim. Punkt-punkti mängu jätkus geimi lõpuni ja tartlased said seisul 24:23 ja 25:24 kaks matšpalli. Kodumeeskond suutis mõlemad pareerida ja võtta geimivõidu 27:25.

Kahjuks võttis tabeliliider eksimusterohkes viimases geimis siiski 15:10 oma ja kirjutas tabelisse järjekordse võidu.

Kohtumine kestis kaks tundi ja 11 minutit.

Pärnu meeskonna parimad olid lõpuks 20 punkti toonud Rätsep ja silma vähem kogunud Kudrjašovs.

Bigbanki poolel oli üleplatsi mees 26 punktiga Bradley Robert Gunter.



Mängu statistika leiab siit.

Kui ühisliigas jääb mängida kolm vooru, on Bigbank sisuliselt kindlustanud omale põhiturniiri võidu 64 punktiga. Tallinna Selveril ja Pärnul on koos 56 silma, kuid mõlemad omavahelised mängud on võitnud Selver. Tagantpoolt esikolmikut keegi enam ohustada ei tohiks.

Laupäeval mängivad pärnakad Rakveres sealse võrkpalliklubi meeskonnaga. Rakvere (44 punkti) võitleb tabelis Vilniuse Flamingo Volleyga (45 punkti) neljanda koha eest ja nii seisab pärnakail ilmselt ees raske õhtu.