Lauri Luur: Tööd tuleb veel väga palju teha, kuid suund on õige

Lugupeetud vapimärgi kavalerid, omavalitsusjuhid ja külalised!

Kuu aega tagasi helistas mulle Pärnu Postimehe ajakirjanik ja küsis, kas järgmine vabariigi aastapäeva vastuvõtt Pärnus ikka toimub või on see viimane.

Veidi enne seda kohtasin head tuttavat, kes väljendas siirast muret maakonna, sealhulgas maavalitsuse, omavalitsusliidu tuleviku ja minu töökoha suhtes.

Tänan siinkohal küsijaid veel kord kaasamõtlemise ja -tundmise pärast, kuid see on tekitanud minus küsimuse, mis hirmus asi meid nüüd tabama hakkab, et kõik justkui ära kaob.

See tuletab mulle meelde paari seika minu noorusajast. Oli aeg, kui arvuteid veel polnud, televiisor näitas üht kanalit ja ajalehtedes avaldati ainult puhast tõde. Siis läks liikvele jutt maailma lõpust.

Mäletan, et arutlesime sõpradega: kuhu minna ja mida teha, kuidas peale lõppu hakkama saada. Kelder tundus turvaline koht, samuti meie maa-alune punker. Kuid pärast ennustatud kuupäeva saabumist jätkus kõik vanaviisi: peenrad tuli rohida, marjad korjata, tuba koristada. Analoogne juhtum oli millenniumi saabumine. Taas sai sõpradega arutatud, äkki oleks tark kuidagi ette valmistuda. Võtaks raha pangast välja, investeeriks kuhugi, lülitaks kõik seadmed välja? Eks üht-teist ju sai tehtud, kuid uue aasta hommik ei erinenud kuidagi aastatagusest ja 2. jaanuaril algas jälle tihe töö. Tulevik tuli ise kujundada ja eesmärgid ise ellu viia.

Tulles tagasi nende küsimuste juurde, tahan rõhutada, et mõistan küsijate muret, kuid haldus- ja riigireform on eelmainitud sündmustest märksa leebemad. Tulevik on ikka ja jälle ainult meie kätes. Kuniks on Eesti Vabariik, ei näe ma põhjust, miks vabariigi aastapäeva vastuvõtt ei peaks toimuma. Sama on maakonna tasandi ülesannete ja vastutusega. Kuhu need kaovad? Me võime lõputult arutleda ja vaielda, kuidas kõik ümbritsev midagi muudab ja mil moel peaks või tuleks praegusel juhul ette valmistada, kuid töö tuleb lõpuks ikka meil endil ära teha. Meie kodul, meie omavalitsusel, maakonnal ja riigil on täpselt selline nägu, nagu me ise kujundame. Püüdes anda hinnangut tehtule, julgen väita, et tööd tuleb veel väga palju teha, kuid suund on õige.

Milliseks kujuneb Pärnu maakond homme? Tsiteerides Martin Luther Kingi, ütlen siinkohal, et mul on üks unistus (I have a dream).

Nõustun väitega, et praegu, kui maavalitsuste tulevik on tume ja uusi omavalitsusi sisuliselt veel ei ole, on aeg segane. Sellele omakorda annab hoogu juurde järjest suuremaid tuure võttev valimisvõitlus. Ei salga, et kogu selle reformimise virvarris ei ole kõik sugugi kõige paremini läinud ja nii mõnigi otsus oleks tulnud teha teisiti. Kuid ega hädaldamine meid kuidagi edasi aita. Muutust oli vaja ja paratamatult käib sellega kaasas teatav segadus. Seejuures ei saa loota ega oodata, et keegi tähtis isik Tartust või Tallinnast teab, kuidas peab olema ja tuleb teeb korda.