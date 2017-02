Romek Kosenkranius: Näitame, et kanname Eesti Vabariigi esmaste väljakuulutajate järglastena põhimõtteid

Tere õhtust, daamid ja härrad, head Eesti Vabariigi kodanikud!

Palju õnne meile kõigile! Täna ja homme tähistame oma riigi, Eesti Vabariigi sünnipäeva.

Eks meile, pärnakatele, ole oluline fakt, et Eesti Vabariik kuulutati välja just siin Pärnus. Täna 99 aastat tagasi kogunesid tõrvikute valgel, sinimustvalge lipu alla kunagise Endla teatri ette inimesed kogu linnast, et kuulata Hugo Kuusneri sõnas "Manifesti Eestimaa rahvastele". Pärast iseseisvuse manifesti ettelugemist vallandus Endla teatri ees tõeline vaimustustorm. Inimesed õnnitlesid ja langesid üksteisele kaela, loopisid mütse õhku ja laulsid sõjaväeorkestri saatel mitu korda vastsündinud riigi tulevast hümni. Ajaloo meenutusi lugedes lummavad mind üksmeel, uhkus ja siiras rõõm oma riigi sünnist!

Täna sadade noortega ühtses rivis Alevi kalmistult Rüütli platsile marssides oli mul küll hea tunne, et meie riigil on tulevikku! Ehk 50 aasta pärast meenutab keegi siinsamas saalis oma riigi üle uhkusest ja vaimustusest, mis valdas inimesi 2017. aastal.

Ja on tegelikult põhjust uhkust tunda pärnakate ja Pärnumaa üle. Praegu liigub Pärnu kindlas tempos: täpselt nii kiire hooga, et mitte kraavi põrutada, nagu seda on Pärnuga juhtunud. Aga mitte nii aeglaselt, et ülejäänud Eestimaa linnadele jalgu jääda. Pärnu on taastanud oma usalduse ettevõtjate silmis: investeeringuid Pärnusse ei mõõda me enam miljonite, vaid kümnete miljonite eurodega. Jõuliselt on investeeritud ja investeeritakse jätkuvalt nii turismimajandusse, teenindussektorisse kui ka tootmisesse. Need omakorda tähendavad piirkonnale iga aasta sadu uusi töökohti.

Pidevalt muutub linna avalik ruum, uuenevad koolid ja lasteaiad, linnapilti lisandub järjest enam uusi avalikke ja eluhooneid. Mullu valmis tiitleid võitnud Rannastaadion, hoo sai sisse Loode-Pärnu tööstusküla teine etapp. Tänavu alustatakse ujula, bussijaama, Rüütli platsi ehitusega. Suured plaanid on arendajatel kesklinnas, ranna rajoonis ja jõe kallastel. Statistika pidi olema küll maailma suurim vale, kuid ikkagi: viimase aasta numbrid kinnitavad, et Pärnu ei kahane enam väljarände tõttu, vaid surmade-sündide negatiivne bilanss on Pärnus rahvastiku vähenemise põhjus. Üks teinegi "vale" pigem rõõmustab: Pärnu on üks neist omavalitsustest, kus proportsionaalselt eelarvest enam panustakse haridusse ja noorte vaba aja sisustamisse.

Pärnu kasvab koostöös ümbritsevate valdadega. Sünnib 51 000 elaniku ja uute võimalustega Pärnu omavalitsus kui tugev maakonnakeskus, mis avab arenguvõimalused kogu regioonile. Juristid teavad Vana-Rooma ütlust dura lex sed lex ehk seadus võib olla jama, aga see on seadus ja seda peab täitma. Seetõttu ei keskendunud Pärnu vaidlustele, kas seadus on halb või hea, vaid läksime vabatahtliku ühinemise etapis otsima olukorrast parimat lahendust. Olen tänulik kõigile neile, kes leidsid ühisosa ja avardavad seeläbi omavalitsuste võimalusi.

Kahtlemata on pärnakad tublid ja edasipürgivad. Suuri ja vajalikke ideid Pärnule ja Pärnumaale küpseb veel. Rail Baltic, Via Baltica, lennujaam, sõudestaadion, kunstisadam – nimekiri on pikk. Need on kavandid, mis aitavad meil siin Eesti nurgas paremini hakkama saada. Need projektid saavad reaalsuseks siis, kui oskame üksteist kuulata, teha kompromisse ja koostööd. Leppimises ja ühiste eesmärkide nimel riigikogus, maavalitsuses, volikogudes, omavalitsustes ja ametkondades töötades, kaasates võimalikult palju liitlasi ja mitte unustades neid, kelle heaks neid asju teeme, võime saavutada iga sihi.