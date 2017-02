Pärnu maavanem Kalev Kaljuste: Uutmise ja muutmise tuhin muutis otsuste tegijad kurdiks

Pärnumaa on arengu planeerimises olnud alati Eestis esimeste hulgas ehk vedaja rollis. Selleks aastaks on meie maakonna planeering, mere ja Rail Balticu planeeringud vastu võetud ja nende üle tehakse järelevalvet. Eesti riigi energia julgeolekut kindlustav Harku–Lihula–Sindi kõrgepinge elektriliini planeering on samuti kehtestatud.

Vaatame tulevikku ja lepime kokku uue maakondliku piirkonna konkurentsi tugevdamise kava, mille prioriteedid on Läänemere kunstimuuseumi rajamine, maakonna teede ja juurdepääsude korrastamine, tööstusalade väljaehitamine. 2017. ja 2018. aastal peaksid meil valmima uus bussijaam, tööstusalad Loode-Pärnus, Tahkurannas ja Vändras.

Kui reformide tuuled sasivad ja räsivad kogu Eestit, siis kas leidub midagi kindlat? Muidugi on! „Mina jään!“ hüüavad tuhanded laste laulu- ja tantsupeo protsessis osalevad Pärnumaa ja Eesti lapsed oma kodule, andes lubaduse olla ja panustada. Need lapsed, kes sel peol osalevad, on sündinud vabas Eestis. Annaks jumal, et nad ei saa kunagi teada, mida tähendab sõda ja okupatsioon. Hoian pöialt, et need noored oskaksid väärtustada vanaisalt kingituseks saadavat kullakera, mis on tulvil esiisade tarkust ja kogemusi.

Spordirahvas on Pärnumaa heasse käekäiku ja arengusse kõvasti panustanud. Meie sõudekorüfeed on maailmatasemel. Oleme tänulikud suurepäraste spordielamuste ja pronksi eest, mille sõudjad sel olümpial välja võitlesid. Spordisangarite edu nakkab ja annab eeskuju. Järjest rohkem inimesi võib kohata kergliiklusteedel liikumas või spordisaalides rassimas. Iga valatud higipiisk on investeering oma tervisesse ja sellest on üha enam inimesi aru saanud.

Vastne Rannastaadion pole pelgalt spordirajatis, see pärjati Kultuurkapitali arhitektuuripreemiaga, mis peaks omakorda olema küllaldane kvaliteedimärk, et nendelt spordiradadelt oodatakse kõrgeid sportlikke tulemusi.

Pärnumaa on mitmekülgne. Siinne haridusmaastik on paindlik ja pakub võimalusi nii kutse- kui ka kõrgharidust omandada: Tallinna tervisehoiukõrgkool pakub rakenduslikku õeõpet, TÜ Pärnu kolledži rahvusvaheliste õppekavade rakendamine toob meile tudengeid väga kaugetest paikadest. Ma loodan südamest, et sisekaitseakadeemia Paikuse kool jääb siia ja seda ei peeta vajalikuks reformida ega kusagile mujale paigutada. Nii nende nimetatud haridusasutuste kui ka kutsehariduskeskuse tegutsemine on just siin, Pärnumaal, meie piirkonna jätkusuutlikkuse seisukohalt ülioluline. Tahaks, et seda nähtaks mujalgi.

Head siinviibijad!

Pärnumaa maavanemate väärikase rivvi kuuluvad Jüri Marksoo, Rein Kirs, Toomas Kivimägi ja Andres Metsoja.

Maavanema rolli sügavus ja tähtsus on maakonnas väga suur ja hindamatu. Mulle on suur au seista nende meestega ühes reas. Soovin maakonna tervikliku arengu eest edasi seista. Maavanem esindab maakonnas riigi huve ja hoolitseb selle tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest, koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu kohalike asutuste ja kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas. Kes seda tulevikus teeb? See on suur küsimus …

Kallis Pärnumaa rahvas!

Ma usun, et Eestil ja meil läheb hästi. Ma tahan seda uskuda! Sest kui ma seda ei usu, ei usu seda ülejäänudki. Soovin, et lootus elaks meis ikka edasi ja tiivustaks töödele ja tegudele oma kodu, küla, linna, valla, maakonna, isamaa heaks. Meie esiisad ja -emad pärandasid meile maa, mida peame hoidma ja kaitsma. See maa vajab tarku ja õiglaseid inimesi, kelle väärtushinnangud aitavad muuta elu paremaks. Me oleme suured siis, kui mõtleme ja toimetame suurelt. Oskame näha ette ja mäletame vaadata selja taha, oskame nautida seda, mis on praegu.

President Lennart Meri on öelnud, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Ühinen selle mõttega. Soovin meile kõigile palju õnne Eesti Vabariigi saabuva 99. sünnipäeva puhul! Elagu Eesti!