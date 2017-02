Vabariigi aastapäeva vastuvõtt kontserdimajas pakub stambivabu lahendusi

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva eeskava on mõjutatud laste ja noorte kultuuriaastast: kuuleb lasteluuletusi ja laval laulab Pärnu muusikakooli neidudekoor Argentum Vox Toomas Volli juhatusel.

Kui varasematel aastatel on üritusele klassikalist pidulikkust lisanud Pärnu linnaorkester täiskoosseisus, on nüüd mindud minimalistlikumat ja noortepärasemat teed, kus linnaorkestri timpanimängija ja muusikakooli õpetaja Olav Kund näitab oma õpilastega osavust löökpillidel.

"Kuna laste ja noorte kultuuriaasta hüüdlause on "Mina ka!", meeldis mulle väga just see mõte, et lapsed ja täiskasvanud saavad laval koos midagi teha, mitte ei lükata ainult õpilasi ette esinema," selgitas Viidas.

Konservatiivset ja staatilist aktuse stiili, kus inimesed üksnes seisavad ja kõnet peavad, on püütud kogu õhtu jooksul vältida ja selle asemele pakkuda nooruslikumaid-liikuvamaid lahendusi.

Nii on kontserdimaja lavale üles seatud kuus ekraani. Suur roll on video mapping`ul ja videokujundusel, mille autor on Endla teatris samal alal toimetav Argo Valdmaa.

POLi juhatuse esimees Lauri Luur, linnapea Romek Kosenkranius ja maavanem Kalev Kaljuste peavad kõnet ikka, kuid nende sõnumit ja mõtet illustreerivad videoinstallatiivsed pildid, mis lisavad saalis istujate ees avanevale vaatepildile põnevust. See omakorda eeldas, et kõnepidajail tuli oma tekst tavapärasest märgatavalt varem valmis mõelda.

Pärnumaa ja Pärnu linna vapimärkide üleandmise ajalgi näeb laval kujunditega täidetud liikumist, mille on enda kanda võtnud tantsutrupp Lancy tantsijad ja selle tarvis loonud koreograafia Ingrid Jasmin ja Liis-Katrin Avandi.

Tantsuetüüdide ja hõlpsalt äratuntavate sümbolitega antakse vaatajale aimu iga vapimärgi kavaleri tegevusalast.

Nii näiteks sõuavad olümpiasportlase Tõnu Endreksoni tunnustamise ajal tantsijad sümboolselt üle lava. Pärnus turismiõppele aluse pannud Heli Toomanile vapimärgi üleandmisel sebivad laval ringi linnakaartide ja kohvritega reisijad.

Jaapanist täna Pärnusse vapimärki vastu võtma Paavo Järvi tulla ei saanud, kuid tema iseloomustuse ettelugemise ajal ilmub lavale ühtejärge hulk tantsijaid-dirigente. Sellega antakse mõista, et maestro jõuab nii palju, nagu teda olekski mitu.

Kõik eeskava osad on omavahel eri žanride, video, valguse, tantsu, muusika ja sõnaga üheks lavastuseks põimitud. Niisamuti lõpunumber "Eesti muld ja Eesti süda", millele liikumist luues võttis tantsutrupp Lancy aluseks Helena-Mariana Reimanni isamaalisele laulule varem tehtud koreograafia.

Peaesinejatena astuvad rahva ette Tiit Kikas, Jaagup Kreem ja Taavi Langi, kes esitavad Juhan Viidingu luulele loodud laule. Õhtu kulmineerub Tiit Kikase laserharfi sõuga, mis kätkeb endas valguse- ja videomängu.

"Oleme lähtunud sellest põhimõttest, et oleks pidulik, huvitav, teistmoodi kui varem ja niisugune, et me ka ise naudiksime kontserti," põhjendas Viidas tehtud valikuid.

Ehkki kogu meeskonnal oli eeskava ettevalmistusteks aega idee väljatöötamisest tänaseni vaid paar kuud, märkis Jasmin, et tantsulisi etüüde ei olnud kuigi keeruline välja mõelda.

"Kailil oli oma nägemus, mina pakkusin ideid. Midagi üle jõu käivat polnud, pigem oli see tore loominguline protsess," avaldas tantsutrupp Lancy koreograaf.

Viidas muheles, et temale kui kogu stsenaariumi väljamõtlejale, lavastajale ja õhtujuhile on see olnud nii lühikese aja jooksul küll parajalt hullumeelne ettevõtmine. "Minu suurim viga ongi see, et lähen kergesti appi, andmata endale aru tegelikust töömahust. Ja see töö on üpris mahukas," tunnistas ta.

Kõik laval ülesastujad mängisid esimest korda koos kogu eeskava läbi täna päeval. Peaproovi tehti vahetult enne vastuvõtu algust, et iga detail tuleks välja täpselt õigel ajal. "See teeb natuke murelikuks, kuidas me jõuame," möönis Viidas viimaste ponnistuste eel.