Kõige rohkem kartis Anne-Ly teise riiki kolimise puhul, kuidas toona kaheksa-aastane poeg Kren-Kasper võõras ühiskonnas kohaneb. Õnneks läks see kiiresti.

Pärnust pärit Anne-Ly Tinkus on Suurbritannias elanud ja töötanud kaks ja pool aastat. Otsus võõrsile kolida ja mujal riigis tööle asuda sündis, kuna tütar elas perega Inglismaal. “Kodu on seal, kus on pere,” leiab ta.