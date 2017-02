Tõstamaalt pärit 24aastane Keir Lomp lendas esimest korda lennukiga varateismelisena, kui Inglismaale vanemale õele külla läks. “Kui lennuk õhku tõusis, teadsin, et see on midagi mulle. Ma ei mäleta, et oleksin kunagi midagi muud tahtnud kui piloodiks,” meenutab noor piloot.