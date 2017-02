Meil on nüüd ka prussakad!

Nii selgusidki parimad vallavanemate pidulikel vastuvõttudel. Tõstamaa vallas sai aasta 2016 noore tiitli 4H klubi noor Teele Tõnisson ja Tootsi vallas aasta 2016 nooreks kuulutati klubi Kärmed Tootsikad noor Renee Balent. Neid noori märgati juba aastaid ning nüüd oligi õige aeg tunnustuseks.

Pärnumaa noored kohtusid sel aastal esimest korda Lindi lasteaed-algkooli üritusel „Keep calm and have fun“ vol 3, kus korraldajateks klubi A-Rühm ja Paikuse Lõvid juhendajatega Tarmo Tõnismann ja Marek Sild.

Laagris oli hästi palju liikumist, mis just meie põhimõtetega kooskõlas ongi. Näiteks jalgpalli algtõdesid tutvustasid JK Vaprus klubi treenerid. Muidugi ei puudu ka kunagi muusika ja pillimehed, seekord siis õhtul tore tutvus ansambliga Bermuuda Nurgad. Hommikul aga kohtumine mõnusa muusikuga Jaanus Jantsoniga, kellega koos lauldi nii mõnigi laul.

Veel jaanuarikuu lõpus käisid juhendajad Poolas õppimas sise- ja väliskommunikatsiooni, mis kindlasti tuli kasuks ühingu töödele ja tegemistele. Kuna ühingu juhendajad on kõik vabatahtliku töö tegijad, siis selline märkamine on kindlasti väga vajalik, et ikka noortega rõõmsalt koos tegutseda.

Sellel tuisukuul said aga noored kokku esimest korda Pärnu-Jaagupi koolis ja spordikeskuses, kus toimus sõbrapäeva üritus. Siit suur rõõm tõdeda, et alles eelmisel aastal moodustatud uus klubi Squad juhendaja Kertu Kaljuri eestvedamisel said nii toreda tegemisega hakkama. Rõõm oli näha playbacki žüriis Halinga valla volikogu esimeest Tarvi Tasast, samuti tuttavaid parkuurijaid klubist Sindila. Noorte silmad lõid särama kui nägid kui palju olid kohalikud ettevõtted meie üritust toetama tulnud. Koju sõites lepiti juba kokku, et noored vanuses 13+ kohtuvad uuesti Talveakadeemias Rakveres.

Pärnumaa piirkond aga harjutab vahepeal hoolega koorilaule, sest suur soov on jõuda suvel 4H kooriga Tallinnasse laulupeole.

Iga klubi tegutseb muidugi omal viisil, kes küpsetab, kes meisterdab, kes laulab ja tantsib, aga on ka kaks klubi, kes kasvatavad isegi prussakaid. Täpselt nii! Veel eelmise aasta detsembrikuus kinkisid Lõpe klubi Dixie liikmed Tootsi klubile madagaskari prussakad ja tervelt kuus tükki. Nüüd on kolmel tüdrukul ja poisil nimedki olemas! Lapsed toovad tihti lemmikutele küll porgandit, kapsast, pirni ja õuna. Tänutäheks on nad nii suureks kasvanud, et kui väike sõber käe peale tõsta, oskab ta juba vastu sisistada.

Et Pärnumaa piirkond on alati olnud teadmishimuline ja suur teatri- sõber, siis ettevalmistused käivadki sõiduks ERM-i ja teatrisse Vanemuine, kus vaadatakse etendust „Minu järel, seltsimees!“, et tähistada 4H Pärnumaa piirkonna sünnipäeva. Kindlasti võtame sinna kaasa ka oma maskoti hiir Huberti.