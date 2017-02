Tasuta buss viib naiste kongressile pealinna

Kongress toimub reedel, 3. märtsil rahvusraamatukogus ja osalema on oodatud nii naised kui mehed. Kongressil räägitakse naiste edukuse, otsustusõiguse ja iseseisvuse suurendamisest, kaua uuritud ja pikalt räägitud palgalõhe problemaatikast ning sellest tulenevast majandusliku sõltuvuse vähendamisest.

"Esimene naiste kongress peeti 1917. aastal Tartus. Kui vaadata toonaseid teemasid, poleks 100 aastaga justkui suurt midagi muutunud," ütles korraldusmeekonna liige Anu Viks, äri- ja ametinaiste organisatsiooni BPW Eesti president.

Teiste seas teevad kogunemisel ettekanded kunagine välisminister Marina Kaljurand ja peaprokurör Lavly Perling. Samuti on kohal enesemeisterlikkuse treener ja koolitaja Epp Adler. Oma kogemusi jagavad naisettevõtjad.

Tasuta bussid on peale Pärnu käima pandud Narvast ja Võrustki. Viks märkis, et bussis on kohti 40–50 inimesele ja pärast üritust toob see pealinnast tagasi ka. Kuigi bussisõit on tasuta, maksab kongressile registreerumine kümme eurot. Kirja saab panna 1. märtsini Eesti naisliidu kodulehe Naisliit.ee kaudu.

Esimene naiste kongress peeti 27. mail 1917 Tartus. Sellest võttis osa 17 naisorganisatsiooni. Enne teist maailmasõda jõuti korraldada viis kongressi. Toonased päevateemad varieerusid eestluse säilimise, säilitamise, naiste õiguste ja vaba eneseväljendamise tagamise ja kehtestamise üle. Traditsioon taaselustati 2014. aastal. Siis võeti vastu otsus, et iga kolme aasta tagant korraldatakse naiste õigustele ja ühiskonna valulikele probleemidele tähelepanu pöörav suurfoorum.