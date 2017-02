Jaanika Arum nomineeriti parimaks naisnäitlejaks

Arum on nomineeritud parimaks naisnäitlejaks rolli eest filmis "Polaarpoiss". Peale tema on samas kategoorias nomineeritud Mirtel Pohla ("Teesklejad") ja Tiina Mälberg ("Ema").

Parima animafilmi nominent on "Urbanimatio", mille režissöörid on Pärnust pärit Hardi Volmer ja Urmas Jõemees. Samas kategoorias on esitatud "Täismaja" (Kristjan Holm) ja "Tühi ruum" (Ülo Pikkov).

Torist pärit Anu Välba ("Hommik Anuga") ja Vändra juurtega Astrid Kannel ("Aktuaalne kaamera" ja "Välisilm") on nomineeritud parimaks naissaatejuhiks. Selles arvestuses on žürii toonud esile Grete Lõbu ("Ringvaade"), Margit Kilumets ("OP") ja Tuuli Roosma ("Saladused").

Muu hulgas on "Hommik Anuga" parima meelelahutussaate nominent.

Korraldajate teatel on auhindade eesmärk tänada ja tunnustada oma ala professionaale. Spetsialistidest koosnev žürii valis filmi- ja televaldkonna nominendid konkursile laekunud 244 kandidaadi seast, laureaadid selguvad Nordea kontserdimajas galal 12. märtsil.

Galal pärjatakse parimad tööd ja tegijad 2016. aastal tehtu eest, välja antakse 24 auhinda. 244 kandidaadist 163 olid tele- ja 81 filmivaldkonnast.

Nii teles kui ka filmis hindasid esitatud töid 21-liikmelised žüriid, kelle hinnete põhjal moodustusid kandideerivate tööde pingeread. Nende tulemusena selgusid nominendid.

Žürii liikmed valiti loosiga. Teležürii kandidaadid pandi kokku koostöös kolme suurema telekanaliga. Filmižürii kandidaatide esitamisel osalesid valdkonna eksperte koondavad organisatsioonid, nende seas Eesti kinoliit, Eesti operaatorite liit, Eesti dokumentalistide gild, Eesti filmiajakirjanike ühing, Balti filmi- ja meediakool, PÖFF, Eesti näitlejate liit, Eesti filmitööstuse klaster ja kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali nõukogu.

Filmižüriisse kuulusid filmitegijad, -kriitikud, -levitajad, näitlejad ja ülejäänud filmivaldkonna professionaalid. Teležürii liikmed olid teleprodutsendid, operaatorid, meediaeksperdid, teleajakirjanikud ja muud telemaastiku asjatundjad.

Nordea kontserdimaja galast teeb otseülekande Kanal 2.