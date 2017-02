Pärnu haigla nõukogu esimees: Osa asju peab paika, osa mitte

Ehkki esialgse plaani kohaselt pidi töörühm andma haigla nõukogule asja kohta oma hinnangu täna, lükkus raporti esitamine kolmapäevale. Haigla nõukogu esimees põhjendas, et kuna uurimisse kaasati sotsiaalministeeriumi siseauditi töötaja ehk inimene väljaspool Pärnut, oli töörühmal keeruline leida aegu täies koosseisus kokku saada.

Raadik täpsustas, et kuigi raportit pole veel nõukogule esitatud, on jõutud uurimistööga siiski lõpule. "Mingid asjad me saime," vastas Raadik küsimusele, millised puudujäägid töörühm tuvastas.

Täpsemalt ei soostunud haigla nõukogu esimees juhtkonna töös leitud puudusi avaldama. "Ei tahaks isiklikku seisukohta anda," sõnas ta, viidates asjaolule, et nõukogu teeb otsuse ühiselt. "Osa ajakirjanduses esitatust peab paika, osa mitte, nagu elus ikka."

"Mingid asjad me saime," vastas Raadik küsimusele, millised puudujäägid töörühm tuvastas.

Raadik kinnitas, et hoolimata raporti esitamise paari päeva võrra hilinemisest nõukogu seisukoha võtmisega ei viivita. Niisiis teeb nõukogu lõpliku otsuse järgmisel korralisel koosolekul 8. märtsil.

Haigla juhtkonna kohta esitatud süüdistusi kontrollinud töörühma juhib haigla nõukogu esimees Raadik. Veel kuuluvad sinna nõukogu liikmed Kuno Erkmann ja Marika Laidna, haigla kantselei juhataja Ene Mironenkov ja Pärnu linnavalitsuse sisekontrolör Kirsti Soontalu. Erkmann on ühtlasi haigla siseauditi komitee esimees.

Ehkki kantselei juhataja Mironenkov puutub juhtkonnaga töös kokku väga tihedalt, Raadik selles konflikti ei näe. "Siseauditi komisjon on moodustatud vastavalt seadusele," lausus ta.

Haigla nõukogu arutas meedias haigla juhatuse liikmete kohta esitatud süüdistusi, kuulas juhatuse liikmete selgitusi ja moodustas väidete kontrollimiseks töörühma korralisel koosolekul 8. veebruaril.

Haigla nõukogu esimees Raadik ütles vahetult pärast ligikaudu neljatunnist koosolekut, et arutati meedias kajastatu eri tahke: juhatuse liikmete Urmas Sule ja Jan Põlluste tegevust, 2011. ja 2012. aasta laopuudujääki ja bitcoin`ide kaevandamist.

"Saame tagasi kutsuda kogu juhatuse või osa juhatuse liikmeid, oleneb süüst," avaldas haigla nõukogu esimees tookord võimaliku stsenaariumi. "Kui avastame selliseid fakte, mis nõuavad, et dokumendid esitataks õiguskaitseorganitele, siis seda me loomulikult teeme."

Raadik rõhutas tookord, et nõukogu suhtub ajakirjanduses avaldatud andmetesse väga tõsiselt ja tahab kontrollida, kui palju sellest vastab tõele.