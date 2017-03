Viimastel aastatel on Suigu kolhoosi majandus jõudsasti edenenud. Teravilja saagikus oli kolm aastat tagasi 20,4 tsentnerit hektarilt, mullu aga 35,3. Kolme aastaga kasvas teravilja kogutoodang 1300 tonnilt 3034 tonnini, seega ligemale 2,5 korda. Need näitarvud kinnitavad selgelt, et juhatuse suund taimekasvatuse arendamiseks ja maaviljeluskultuuri tõstmiseks on õige.