Olen lugupeetud siseministriga väga nõus, et korrakaitse on iga kodaniku ja ametniku õigus. Kui vaatame korrakaitset kohustuste poole pealt, on loodud vaid üks ametiasutus, mille põhitegevus on avaliku korra tagamine meie riigis: Eesti politsei. Muidugi on põhiseadusliku õiguskorra tagamise ülesanne antud paljudele muudele ametiasutustelegi.