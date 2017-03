Hilissügisel ja talvel haarab tihti ohjad külm. Sellel ajal on pakkuda palju enamat kui pelgalt pehme valge lumevaip. Olenevalt temperatuurist ja muudest teguritest lumi kas krudiseb, sahiseb või lirtsub – nii palju tekstuure ja helisid. Vesi ja külm on talve kunstnikud, kelle võimuses on luua palju imepärast: olgu see härmatis, jäävihm, jäälilled või üdini salapärased haldjajuuksed.