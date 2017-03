Sellised hakkavad välja nägema suvel Pärnus sõitma hakkavad bussid

Sebe infojuhi teatel hakkab 1. juulist Pärnus elanikke teenindama asuvaid Sebe busse kaunistama vastava konkursi võidutööks osutunud kujundus "Pärnaõied", mille visuaali on pärast mõningaid muudatusi lõplikult kinnitanud Pärnu linn, Pärnumaa ühistranspordikeskus ja Sebe. Pärnaõielise kujunduse saavad linna sõidukaardidki, mis võetakse kasutusse ühes uute bussidega alates 1. juulist.

Pärnu linnaliinide uus sõidukaart. / Sebe

"Pärnaõis on meile mitmetähenduslik sümbol, sealhulgas tähistades keskkonnasäästlikku ühistransporti. Võrreldes algkavandiga oleme kogu kujundust pisut lihtsustatud ja kontuure mõnevõrra selgemaks muutnud," selgitas Pärnumaa ühistranspordikeskuse juhataja Andres Kärpuk.

Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste kirjeldas, et ettevalmistused Pärnu liinide teenindamiseks kulgevad edukalt.

"Teeme aktiivselt ettevalmistusi, et uutes ilusates pärnaõielistes bussides oleksid tublid ja väärikad bussijuhidki. Meil on hea meel tõdeda, et Pärnus on huvi bussijuhi ameti vastu tervikuna suur – seda on tõestanud bussijuhiks kandideerijate hulk," rääkis Kaljuste. "Värbamisprotsess on jõudnud etappi, kus planeerime vestlusi juba D-kategooriat omavate potentsiaalsete linnabussijuhtidega. Abipersonali valiku loodame teha samuti lähiajal."

Sebe Pärnu linnaliinidele oodatakse tööle 70 bussijuhti.

"Värbamisprotsessi osana komplekteerime bussijuhiks õppida soovijate koolitusgruppi, kuhu seni on kandideerinud üle 80 inimese. Hea meel on näha huviliste hulgas naisi, sest bussijuhi amet ei ole vaid meeste töö," kinnitas Kaljuste.

Pärnu linnabusside uus disain. / Sebe

Uute busside soetamisse investeerib Sebe umbkaudu kuus miljonit eurot, tugiteenuste tagamisel tehakse ettevalmistusi, et rajada kompaktne bussidepoo. "Meie kindel eesmärk on tõsta Pärnu ühistranspordi atraktiivsust ja koostöös Pärnumaa ühistranspordikeskusega anda oma panus Pärnu linnabusside kasutajate hulga kasvu," avaldas Kaljuste.

1. juulist alustab Sebe liinivedusid 28 bussiga, millest 23 on uued madalapõhjalised Mercedes-Benzi bussid, viis bussi on aga juba Pärnu linnapildis tuttavad ja kasutusel riigibussid. Sõitjaid teenindama asuvatest bussidest 18 on 12meetrised sõidukid, mis töötavad maagaasil või biometaanil. Ülejäänud kümme Mercedes-Benzi lõõtsbussi sõidavad aga diislikütusega.

Sebe teenindab Pärnu linnaliine ligemale kümme aastat, liiniveo leping kehtib 2026. aasta lõpuni.