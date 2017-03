Pärnu linnapea Romek Kosenkranius kinnitas Pärnu Postimehe pärimise peale, et linnavalitsus on teadlik vanalinna mõnest tänavajupist, mis vajavad remonti. Väga viletsas seisus on Munga tänav Uue ja Rüütli tänava vahel. Samuti on kehvake Hospidali tänava lõik Rüütli ja Kuninga tänava vahel.