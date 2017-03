Valitsus eraldas kahele koolile ligemale 3,5 miljonit eurot

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles pressiteates, et meie lapsed ja noored väärivad senisest paremat õppekeskkonda. "Omavalitsused esitasid väga tugevaid projekte, et teha oma põhikoole õpetamissõbralikumaks ja säästlikumaks, seepärast suurendasime taotlusvooru mahtu. Praegu tehtud ja tulevikku vaatavatest investeeringutest võidavad tuhanded lapsed veel aastakümnete järel," sõnas Reps.

Pärnus saab toetust Vanalinna põhikool, mille rekonstrueerimiseks eraldas ministeerium veidi üle 2,85 miljoni euro. Pärnu-Jaagupi põhikooli ajakohastamiseks andis valitsus 631 621 eurot.

Investeeringute eesmärk on viia koolihooned vastavusse eeseisvate aastakümnete vajadustega, mis tähendab, et paranema peab nii õppekeskkond kui vähenema hoonete ülalpidamiskulud. See peaks võimaldama suunata edaspidi senisest rohkem raha hariduse sisu heaks, nagu näiteks õpetajate, koolijuhtide ja tugipersonali palgad, õpikeskkond ja hariduse kvaliteet.

Põhikoolivõrgu korrastamiseks toimub vähemalt kaks taotlusvooru. Alanud aastal avaneb teinegi voor, kuhu oodatakse taotlusi omavalitsustelt, mis korrastavad oma koolivõrku. Kahe taotlusvooru investeeringute maht koos omaosalusega on umbes 106 miljonit eurot, millest 92 miljonit tuleb Euroopa regionaalarengu fondist.